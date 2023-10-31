Кремль сократил карантин для желающих встретиться с Путиным до пяти дней — Faridaily 

Кремль сократил срок карантина для людей, которые планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным, до пяти дней. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на двух человек, недавно участвовавших во встречах с российским президентом.

Один из собеседников уточнил, что правило о карантине и тестировании на COVID-19 нужно соблюдать, если готовится встреча с Путиным тет-а-тет. Это касается случаев, когда планируется, что человек будет контактировать с российским президентом на близком расстоянии.

«Если же человек не будет подходить Путину ближе, чем на 3-5 метров, то карантин можно не сидеть, достаточно сдать тесты», — рассказал источник Faridaily.

Смягчение правил встреч с Путиным издание связывает с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в 2024 году. По словам одного из недавно видевших российского президента людей, «сейчас все стало гибче, решается по ситуации».

При этом российский президент заявлял в июне 2021 года, что вакцинировался от коронавируса двумя дозами «Спутника V». В ноябре того же года он говорил, что ревакцинировался «Спутником Лайт».

Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине с Путиным встречался президент Франции Эмманюэль Макрон. Главы государств во время разговора сидели за противоположными концами длинного стола. Позже агентство Reuters выяснило, что Путин отказался общаться с французским президентом на близком расстоянии, так как тот отказался сдавать тест на коронавирус российским врачам.

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