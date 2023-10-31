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Калининградского бизнесмена приговорили к 11 годам колонии по делу о госизмене

09:52 • 31.10.2023

Второй Западный окружной военный суд приговорил бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского к 11 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС. 

Гальчевскому также назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на год. Ему запретили администрировать сайты в течение двух лет. В суде сообщили, что приговор обжалован.

Суд согласился с доводами следствия о том, что Гальчевский хотел вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины, а также призывал в соцсетях убивать глав военных комиссариатов в России. 

ТАСС пишет, что Гальчевский летом 2022 года написал электронные запросы в посольства Украины в Израиле и в Польше, попросив зачислить его в ВСУ. Затем он купил билет в Москву, оттуда — в Минск, откуда собирался ехать в Вильнюс. Гальчевский частично признал вину — при этом он отрицал, что собирался вступить в ВСУ. Бизнесмена задержали в России в октябре прошлого года.

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