Гражданина Узбекистана на родине приговорили к пяти годам за участие в войне в Украине

Суд в Ташкенте приговорил к пяти годам лишения свободы 38-летнего гражданина Узбекистана Ильдара Хайрулина за участие в войне в Украине на стороне России. Его родственники утверждают, что он не воевал. Об этом пишет узбекская служба «Радио Свободы».

Как сообщается, Хайрулина признали виновным в наемничестве. По версии следствия, в 2014–2015 годах он участвовал в боях на оккупированной части Донецкой области Украины. Одним из доказательств вины Хайрулина стал его профиль на украинском сайте «Миротворец». Там размещены несколько фотографий оружия, а также самого Хайрулина в военной форме. На одном снимке, который, вероятно, был опубликован его в соцсетях, на автомате видна наклейка «ДНР».

В то же время родственники Хайрулина заявляют, что он не участвовал в войне в Украине, а находился на территории России. В частности, его брат Ленур Давлетшин говорит, что фотография, опубликованная на сайте «Миротворца», была сделана в России, а оружие, которое держит в руках его брат, якобы пневматическое.

«У следствия есть это фото, несколько смс-сообщений и показания еще двух свидетелей. Ильдар сказал, что не разговаривал с этими свидетелями. Один из свидетелей признался, что разговаривал с моим братом, будучи пьяным. А другой вообще отказался от своих показаний», — рассказал Давлетшин.

В свою очередь, мать Хайрулина Мадина утверждает, что в 2014 году ее сын находился в республике Татарстан.

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