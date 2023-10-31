В Петербурге депутату выключили микрофон, когда он заговорил о мирных переговорах с Украиной 

Депутату от фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Борису Вишневскому отключили микрофон, когда он с трибуны заговорил о мирных переговорах с Украиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Партия “Яблоко” выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров, представленный проект бюджета предполагает продолжение специальной военной операции и финансирование из ...» — успел сказать Вишневский.

После этой фразы микрофон отключили, а Вишневскому напомнили, что на заседании Заксобрания обсуждают бюджет и подчеркнули, что «это не трибуна для политических заявлений».

В телеграме Вишневский опубликовал продолжение своей прерванной речи: «представленный проект бюджета предполагает продолжение СВО и финансирование из городского бюджета расходов, прямо или косвенно связанных с СВО. Все это не позволяет нам поддержать бюджет в первом чтении».

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