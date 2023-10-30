В Петербурге арестовали семерых человек, которые имитировали работу силовиков и били лежащих «задержанных»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на пять суток семерых мужчин, которые имитировали работу силовиков и избивали лежащих «задержанных». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Дмитрия Романцева, Богдана Сарибекяна, Александра Жохова, Александра Демьянова, Романа Малышева, Илью Барбашина и Ивана Храброва признали виновными в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

Суд постановил, что мужчины положили людей на землю, били их палками и использовали страйкбольное оружие, таким образом «создавая негативный образ работы правоохранительных органов». Своими действиями они «игнорировали правила приличия и демонстрировали неуважение к обществу», говорится в сообщении.

29 октября в телеграм-канале «Mash на Мойке» опубликовали видео, на котором видно, как мужчины в форме, похожей на форму ОМОНа, избивают других мужчин, лежащих на земле. По данным канала, «задержание» с избиениями устроили актеры постановочных розыгрышей, которые пытались устроить шоу для участников коуч-встречи.

«Mash на Мойке» пишет, что в итоге в отделение полиции доставили 20 человек: и тех, кто играл роль «силовиков», и тех, кто был «задержан».

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