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В Петербурге арестовали семерых человек, которые имитировали работу силовиков и били лежащих «задержанных»

18:57 • 30.10.2023

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на пять суток семерых мужчин, которые имитировали работу силовиков и избивали лежащих «задержанных». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.  

Дмитрия Романцева, Богдана Сарибекяна, Александра Жохова, Александра Демьянова, Романа Малышева, Илью Барбашина и Ивана Храброва признали виновными в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). 

Суд постановил, что мужчины положили людей на землю, били их палками и использовали страйкбольное оружие, таким образом «создавая негативный образ работы правоохранительных органов». Своими действиями они «игнорировали правила приличия и демонстрировали неуважение к обществу», говорится в сообщении. 

29 октября в телеграм-канале «Mash на Мойке» опубликовали видео, на котором видно, как мужчины в форме, похожей на форму ОМОНа, избивают других мужчин, лежащих на земле. По данным канала, «задержание» с избиениями устроили актеры постановочных розыгрышей, которые пытались устроить шоу для участников коуч-встречи. 

«Mash на Мойке» пишет, что в итоге в отделение полиции доставили 20 человек: и тех, кто играл роль «силовиков», и тех, кто был «задержан».   

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