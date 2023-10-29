В Москве студента арестовали на пять суток из-за бело-красно-белого флага на обложке его студенческого билета

Зеленоградский районный суд Москвы арестовал 18-летнего студента Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниила Войтовича на пять суток из-за того, что на обложке его студенческого билета был бело-красно-белый флаг. Об этом сообщается на сайте суда.

Войтовича признали виновным по статье о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). В постановлении суда говорится, что он показывал свой студенческий билет в бело-красно-белой обложке на проходной университета и при покупке проездных билетов в кассах вокзалов.

Судья Ольга Латышева пришла к выводу, что бело-красно-белый флаг — это символ вооруженного формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», который, по ее мнению, является ответвлением «украинского военизированного объединения “Легион Свобода России”». В постановлении говорится, что Войтович признал вину и сказал, что «попал под влияние своих знакомых».

Эта же судья в тот же день рассмотрела другое административное дело в отношении Войтовича — о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Латышева постановила, что 15 сентября он, находясь в МИЭТ в присутствии 10 студентов и одного преподавателя, сказал: «Граждане РФ и правительство РФ являются фашистами, в отличие от граждан Украины» и «Слава Украине». В постановлении также говорится, что Войтович признал вину. Суд оштрафовал его на 35 тысяч рублей.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что заявление в полицию на Войтовича написал сотрудник вуза Фарид Абдуллин, который отвечает за «мобилизационную подготовку».



Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.