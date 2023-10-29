На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар. Его мог атаковать дрон

В ночь на 29 октября на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб Кубани.

Возгорание было ликвидировано в течение получаса. Пострадавших нет, сама инфраструктура НПЗ тоже не получила повреждений, отчитались в оперативном штабе.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что в районе Афипского НПЗ прогремел взрыв. Перед взрывом местные жители слышали звук, похожий на «газонокосилку». Речь может идти об атаке беспилотника, отмечает канал.

31 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал о пожаре на этом заводе, который возник в результате атаки дрона.

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