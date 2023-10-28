В Казахстане из-за взрыва в шахте погибли несколько десятков горняков

В шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв газометана. Об этом сообщает пресс-службы компании АО «АрселорМиттал Темиртау», которая владеет шахтой.

В пресс-релизе сказано, что в момент аварии в шахте находились 252 горняка, 208 из них вывели на поверхность. Также в компании сообщили об обнаружении тел 22 шахтеров. Еще несколько десятков рабочих остаются под землей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», сообщает издание Aqorda.

Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (часть 3 статьи 277 УК Казахстана).

На сайте «АрселорМиттал Темиртау» говорится, что это крупнейшее предприятие горно-металлургического сектора Казахстана. Оно специализируется на производстве плоского и сортового проката, агломерата, железорудного и угольного концентрата, а также кокса, чугуна, электросварных труб и другой продукции.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.