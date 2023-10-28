Московский СК сообщил о возбуждении 22 уголовных дел об уклонении от службы в отношении людей с приобретенным гражданством

Следственный комитет Москвы возбудил 22 уголовных дела об уклонении от прохождения военной службы. В пресс-релизе ведомства уточняется, что 80 человек, родившихся в Центральной Азии и получивших ранее российское гражданство, были направлены на службу в Вооруженные силы России.

«В связи с этим следственным органом доводится до сведения общественности, что согласно ст. 24 ФЗ 138 "О гражданстве Российской Федерации" гражданство Российской Федерации прекращается в случае, если гражданин, приобретший гражданство, совершил одно из предусмотренных преступлений, в том числе уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», — говорится в сообщении ведомства.

В столичном СК также заявили, что устанавливают местонахождения уклоняющихся от службы, а также проверяют «законность приобретения уклонистами гражданства».

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