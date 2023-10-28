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Россия могла заставить украинских военнопленных вступить в свое добровольческое формирование — ISW

15:56 • 28.10.2023

Россия, вероятно, вынуждает украинских военнопленных вступать в свое добровольческое формирование для участия в войне против Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). 

В конце октября российские государственные СМИ сообщили, что российский добровольческий батальон «Богдан Хмельницкий» завербовал около 70 украинских военнопленных, которые находились в разных российских колониях. Их начали готовить к отправке на линию фронта. 

В Институте изучения войны это назвали нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Она запрещает отправлять или содержать военнопленных в зоне боевых действий, где они могут попасть под обстрел. Также военнопленных нельзя привлекать к работе, которая может нанести вред из жизни и здоровью. 

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