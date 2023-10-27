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Зарплаты в России по самым востребованным профессиям выросли на 10-20% — «Агентство»

20:22 • 27.10.2023

Медианные предлагаемые зарплаты по самым востребованным профессиям в России выросли на 10-21% за девять месяцев 2023 года. Об этом говорят данные Stats.hh.ru, которые изучило «Агентство». Медианная зарплата — это показатель, который условно делит общую шкалу зарплат на две части: половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая половина — больше. 

Журналисты проанализировали зарплаты 12 наиболее востребованных категорий специальностей в России, среди которых — рабочие, автослесари, водители и логисты, сотрудники сферы гостиничного бизнеса, производители оборудования, врачи и так далее. Наибольший рост — на 21%, то есть до 65000 рублей, зафиксировали у представителей рабочих специальностей. 

На втором месте — персонал автосалонов и автосервисов. Этим людям стали предлагать зарплату на 17% больше, чем в начале 2023 года. Медианная зарплата по этой категории составила 70000 рублей. 

Медианные зарплаты водителей, логистов, сотрудников гостиниц и ресторанов выросли на 16%. Рост зарплат домашнего персонала — водителей, нянь и уборщиц — составил 14%. 

Как пишет «Агентство», рост зарплат стал результатом нехватки кадров в России после мобилизации. Согласно сентябрьскому докладу Центробанка, в августе 2023-го о нехватке сотрудников заявили 60% предприятий. Глава Минэкономразвития Максим Решетников называл дефицит кадров одним из главных рисков для российской экономики. 

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