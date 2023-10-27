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В список «организаторов распространения информации», которые должны предоставлять данные о пользователях в ФСБ, впервые добавили игру

09:03 • 27.10.2023

Онлайн-шутер для мобильных устройств PUBG Mobile добавили в список «организаторов распространения информации» (ОРИ). Внимание на это обратила «Роскомсвобода». 

В реестр ОРИ обычно попадают сетевые сервисы, которые позволяют своим пользователям общаться между собой, то есть соцсети, форумы и сайты, где можно оставлять комментарии. Запросы на добавление в список тех или иных ресурсов поступают из ФСБ. Как отмечает «Роскомсвобода», оказавшиеся в реестре сервисы обязаны предоставлять российским силовикам всю информацию о своих пользователях и их взаимодействиях, в том числе внутренние переписки, звонки и геолокацию.

PUBG Mobile внесли в реестр 22 сентября, она стала первой игрой, попавшей в этот список. Как пишет «Роскомсвобода», за последнее время в список ОРИ также добавили сайт авиакомпании «Аэрофлот», сервисы «Островок» и «Кассы.ру», хостинг Mega, а также сервис по доставке еды «Кухня на районе».

Считать онлайн-игры «организаторами распространения информации» в 2021 году предложили в Научно-техническом центре ГРЧЦ. Тогда там пояснили, что сетевые игры фактически стали социальными сетями, что якобы порождает «риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации».

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