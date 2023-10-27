В ФСБ заявили о задержании «агентов украинской разведки». Одного из них убили 

ФСБ отчиталась о задержании участников «трех агентурных групп» разведки Украины в оккупированной Запорожской области. Один из них оказал сопротивление и был «уничтожен», пишет РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей российской спецслужбы.

«Несмотря на предпринятые меры конспирации и попытки сокрытия своих личностей в сети интернет, граждане Украины и России, причастные к противоправной деятельности, задержаны сотрудниками органов безопасности. Один из агентов ГУР МОУ, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем», — говорится в сообщении ФСБ. Кроме того, в российской спецслужбе утверждают, что при проведении обыска в квартире убитого нашли СВУ, автомат АКМС и гранату.

Среди задержанных есть администраторы украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и телеграм-чата «Мелитополь Це Украина». В ФСБ считают, что они собирали разведданные, оказывали «психологическое воздействие на жителей региона», а также склоняли их к сбору информации о российских военных и технике. Подписчикам этих каналов направили «предупреждения об ответственности за передачу Киеву данных в ущерб безопасности России» и закрыли их.

Утверждается, что в ходе допросов задержанные дали признательные показания о своей работе по заданиям украинской военной разведки.

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