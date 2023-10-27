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Центробанк повысил ключевую ставку до 15% годовых. На этом фоне укрепился рубль 

14:51 • 27.10.2023

Центробанк (ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 15% годовых, говорится на сайте регулятора. Рубль отреагировал ростом. 

Повышение ставки в ЦБ объяснили, в частности, тем, что инфляция оказалась выше их ожиданий и добавили, что она сохранится «на повышенных уровнях», как и рост кредитования. 

По итогам года, по новому прогнозу ЦБ, инфляция достигнет 7,0–7,5%. В сентябре речь шла о 6-7%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год тоже повысили с 11,5–12,5%, до 12,5–14,5%.

На решение ЦБ отреагировала российская валюта. Рубль укрепился по отношению к евро и доллару. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98, а курс доллара — ниже 93 рублей. В начале октября доллар стоил дороже ста рублей. Во вторник, 24 октября, американская валюта торговалась ниже отметки в 94 рубля. Это произошло на фоне налогового периода и решения об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

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