В Москве таксиста судят по статьям о госизмене и приготовлении к контрабанде

В Московском городском суде прошли прения по делу Ахаджона Зохидова, обвиняемого в госизмене (статья 275 УК) и приготовлению к контрабанде (часть 1 статьи 30 УК, пункт «в» часть 2 статьи 226.1 УК). Об этом сообщает «Медиазона».

Какое именно наказание для него запросила прокуратура, неизвестно. Приговор огласят 2 ноября.

Подробности дела также не сообщаются, поэтому что именно Зохидов собирался перевозить через границу, неизвестно. Согласно статье 226.1 УК, речь может идти о сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых или радиоактивных веществах, огнестрельном оружии или его части, взрывчатке, боеприпасах или другом вооружении, технологии или научно-технической информации, которую можно использовать в военных целях.

«Медиазона» обратила внимание на то, что на имя Зохидова Ахаджона Махмаджоновича в 2021 году было зарегистрировано ИП в деревне Брехово в подмосковных Химках. Видом деятельности этого предприятия значится легковое такси.

Уголовное дело на мужчину завели 12 сентября 2022 года. Тогда же его задержали, а на следующий день отправили в СИЗО.

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