США нанесли удары по военным объектам в Сирии

Американские военные нанесли удары по двум военным объектам на востоке Сирии. Об этом сообщает Пентагон.

Там уточнили, что приказ о нанесении ударов отдал президент Джо Байден, а их целями стали объекты, которые используются иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Как заявили в американском военном ведомстве, эти удары стали ответом на «серию продолжающихся и в основном безуспешных» атак на американских военных в Сирии и Ираке со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев. В результате серии обстрелов, начавшихся 17 октября, погиб один американский военнослужащий, а еще 21 был ранен.

«Эти узкоспециализированные удары в целях самообороны были предназначены исключительно для защиты американского персонала в Ираке и Сирии. Они не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС», — говорится в заявлении Пентагона.

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