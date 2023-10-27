Российские военные расстреливают своих солдат, отказывающихся выполнять приказы, утверждает Совет нацбезопасности США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга заявил, что командиры российской армии расстреливают своих солдат, отказывающихся выполнять приказы. Кроме того, военное начальство угрожает расстрелами целых подразделений, если те пытаются отступить от огня украинской артиллерии, добавил Кирби.

«Российские мобилизованные остаются недостаточно обученными, недостаточно оснащенными и неподготовленными к бою. Как и во время неудачного зимнего наступления в прошлом году, российские военные, судя по всему, используют “тактику человеческой волны” — то есть бросают массу плохо обученных солдат прямо в бой, без надлежащего оборудования, с плохим руководством, без ресурсов. Не удивительно, что в российских войсках такой низкий моральный дух», — сказал Кирби.

Он добавил, что численность армии России превосходит украинскую, однако россияне так отчаянно пытаются добиться хоть какого-то прогресса в Донбассе, что буквально бросают в бой необученных молодых людей.

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