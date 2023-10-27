Нарисованные истребители нашли на спутниковых снимках севастопольского аэродрома Бельбек

На спутниковых снимках севастопольского аэродрома Бельбек в аннексированном Крыму OSINT-аналитик MT Anderson обнаружил нарисованные истребители.

Кадры сделала Planet Labs утром 26 октября. Как пишет MT Anderson, на фотографиях можно разглядеть четыре истребителя СУ-24/30/34 и столько же МиГ-31, которые могут нести ракеты «Кинжал». Еще в двух случаях ему не удалось определить модель самолетов. Он предположил, что это могут быть СУ-27.

Кроме того, он заметил, что четыре МиГ-31 были нарисованы. MT Anderson призвал обратить внимание на отсутствие теней и напомнил, что для защиты самолетов ВВС России используют ангары.

Нарисованные бомбардировщики в начале октября нашли также на снимках аэродрома в Энгельсе, который в конце 2022 года минимум дважды атаковали ВСУ. Один рисунок тогда не успели закончить, сообщал проект The War Zone. Его специалисты также рассказали, что это, вероятно, была попытка российских военных представить ложные данные, но современные системы наблюдения, по их словам, могут отличить двухмерные изображения от трехмерных.

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