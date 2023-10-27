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Дроны атаковали Курскую АЭС

10:13 • 27.10.2023

Министерство обороны России отчиталось, что накануне вечером с разницей в несколько часов силы ПВО «перехватили» или «уничтожили» три беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области. Один из них — в районе города Курчатов, где расположена Курская АЭС. 

В то же время, по данным Baza, все три беспилотника обнаружили на территории Курской АЭС. Так, один из них якобы упал в зоне кинологического городка и не сдетонировал. Второй дрон самолетного типа нашли лежащим на асфальте. Телеграм-канал утверждает, что беспилотник «нес взрывное устройство, но оно не сработало».

Третий дрон, как сообщает Baza со ссылкой на неназванный источник, атаковал склад с ядерными отходами. В результате взрыва повреждения получил фасад здания склада. Об этом же пишет телеграм-канал Shot, добавляя, что атака беспилотников не повлияла на работу станции. 

Российское военное ведомство не сообщало об атаке дронов на Курскую АЭС. Также там не рассказали, есть ли пострадавшие и разрушения в результате перехватов беспилотников. 

Позже сообщения об атаке беспилотников подтвердили в пресс-службе Курской АЭС. «Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме», — сообщили там.

Курская АЭС находится примерно в 110 километрах от границы с Украиной. В начале сентября дрон сбили примерно в четырех километрах от станции. 

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