Компания, выпускающая пропагандистский киножурнал «Вслух!», в первый год войны заработала в 10 раз больше, чем за год до этого

Киножурнал «Вслух!», провоенные ролики которого показывают в российских кинотеатрах и школах, выпускает компания «Артос», выяснил «Холод». Над ним работают Евгений Попов, один из продюсеров «Дня радио». «Вслух!» выходит при поддержке «Мосгарантфонда», Института развития интернета, Президентского фонда культурных инициатив, телеканала «Спас» и Фонда Кино.

Главным редактором киножурнала значится директор общественной организации «Институт демографической безопасности» Ирина Медведева. В интервью провоенному ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» она рассказывала о «фашистских зверствах» в Украине, о том, что «новая этика пресекает человеческий род», а также о том, что с подростками важно говорить о войне, потому что «уже завтра они будут солдатами».

В 2021 году выручка компании, выпускающей «Вслух!», составляла чуть меньше 12 миллионов рублей, в 2019-м — неполные два миллиона. После начала войны в Украине она значительно увеличилась: за 2022 год «Артос» заработала 111,5 миллионов рублей — в 10 раз больше, чем за год до того.

Часть этих денег студия получила от «Мосгарантфонда», который принадлежит мэрии Москвы. Также «Вслух!» поддерживает Институт развития интернета, который был создан при участии администрации президента и фактически управляется государством. Среди других партнеров компании «Артос» — принадлежащий РПЦ православный телеканал «Спас», Президентский фонд культурных инициатив и государственный Фонд Кино.

В роликах «Вслух!» снимаются многие известные российские актеры: Никита Ефремов, Катерина Шпица, Гоша Куценко, Владимир Епифанцев, Михаил Башкатов и другие. Особенно вовлеченно участвует в работе киножурнала Дмитрий Певцов, один из самых активных сторонников войны в Украине среди российских знаменитостей.

Ролики рекомендуют смотреть в школах: например, одна из донецких школ регулярно размещает выпуски «Вслух!» у себя в паблике и советует ученикам смотреть их с родителями на выходных. А в московских школах создатели журнала проводят с детьми «тематические занятия и творческие встречи»: на одной из них, в школе №2120, детям, их родителям и приглашенным ветеранам войны показали 10 новелл.

В середине октября различные госучреждения, судя по всему, получили указание распространить в своих пабликах информацию о киножурнале. Так, с 19 по 23 октября появилось множество постов в разных университетских группах. Как отмечает «Холод», опубликовать такие посты могло попросить Минобрнауки. Некоторые — вероятно, случайно — вместе с постом опубликовали пресс-релиз в формате презентации.

Одна из наиболее активно распространяемых новелл «Вслух!» — ролик о девушке, которая приходит к пластическим хирургам, чтобы удалить свастику, которую ей выжгли на коже в украинском плену. Врачи, впечатлившись историей женщины, сами решают отправиться на фронт.

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