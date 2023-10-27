Ученого Анатолия Губанова приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил 66-летнего ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (статья 275 УК). Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Гособвинение просило приговорить Губанова к 13 годам колонии строгого режима. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

Подчиненным Губанова был 71-летний ученый Валерий Голубкин, которого в июне также приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене. Они вместе работали в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ) и в МФТИ. Губанов возглавлял в ЦАГИ отделение аэродинамики.

Губанова задержали в декабре 2020 года, а Голубкина — через несколько месяцев. Вскоре они оба оказались в СИЗО. По версии обвинения, в 2018 году Губанов пригласил Голубкина работать над созданием гиперзвукового пассажирского самолета в рамках международного проекта HEXAFLY-INT. Ученые передавали отчеты об этой работе своим коллегам в Нидерландах. Следствие посчитало, что в этих документах содержалась государственная тайна.

Юристы проекта «Первый отдел» сообщали, что перед тем, как отправить отчеты в Нидерланды, их трижды проверяли специальные комиссии. Все они пришли к выводу, что гостайны в бумагах не было.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.