Явлинский обсудил с Путиным необходимость прекращения огня в Украине — «Яблоко»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский встретился с Владимиром Путиным и обсудил с ним необходимость прекращения огня в Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Лидер “Яблока” считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию», — говорится в сообщении. Что на это ответил Путин, не уточняется. В пресс-службе добавили, что Явлинский также поговорил с президентом о «перспективных проблемах российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы».

Грядущие президентские выборы на встрече не обсуждались. «Ранее Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится в посте.

25 октября «Коммерсантъ» писал, что Путин принимал в Кремле лидеров религиозных объединений. По словам корреспондента издания Андрея Колесникова, по завершении встречи в тот же подъезд вошел «участник, видимо, следующего совещания» — Григорий Явлинский.

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