Фигуранту дела о госизмене в Хабаровском крае предъявили обвинение. Он якобы финансировал ВСУ с помощью криптовалюты

Жителю Хабаровского края Александру Вечирко предъявили обвинение в госизмене (статья 275 УК) в виде финансирования Вооруженных сил Украины с помощью криптовалюты. ТАСС отмечает, что это первое подобное дело, возбужденное в России.

По версии следствия, Вечирко «через третьих лиц», проживающих на территории Украины, с помощью криптовалюты переводил деньги на счет иностранного благотворительного фонда. Организация, как сообщается, приобретала для ВСУ беспилотные летательные аппараты, тепловизионные прицелы, боеприпасы и медицинское обмундирование.

Известно, что 54-летний Вечирко родился в Виннице. В 2020 году он работал в компании «Дальтрансуголь». Сотрудники ФСБ задержали его в июне этого года. После ареста Вечирко этапировали в Москву «для проведения следственных действий». ТАСС отмечает, что Лефортовский районный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово.

С апреля 2023 года по статье о госизмене может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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