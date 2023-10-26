В Петербурге оштрафовали бывшего военного, на которого составили сразу 15 протоколов о «дискредитации» армии 

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал бывшего военного Илью Храпко по статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Отмечается, что на Храпко в один день составили 15 административных протоколов о «дискредитации» армии. Суд объединил их в одно дело и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Храпко признал вину.

Глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева ранее рассказала «Медиазоне», что Храпко признали виновным в том, что он разместил «15 постов с разными записями» на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет издание, 43-летний Храпко живет в поселке Шушары под Петербургом. Он учился в филиале Военной академии РВСН в Кубинке, которое было создано на базе Московского высшего училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. «Медиазона» отмечает, что Храпко упоминается в слитой базе участников НОД, а в телеграме он состоял в чатах сторонников войны.

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