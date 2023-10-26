Суд в Нижнем Тагиле отказался продлевать содержание в СИЗО полицейским, в чьем автозаке умер задержанный

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отказался продлевать содержание в СИЗО лейтенанту Максиму Онучину и сержанту Павлу Горшкову, в автозаке которых умер задержанный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Силовикам изменили меру пресечения на домашний арест до 29 декабря.

В суде журналистам такое решение объяснили тем, что дело расследуется уже более полугода, и что за это время было собрано множество доказательств.

«С учетом того, что в данной стадии обвиняемые уже не смогут оказать воздействие на сбор этих доказательств, суд пришел к выводу, что возможно обеспечение надлежащего поведения обвиняемых в период расследования путем применения домашнего ареста. По мнению суда, этой меры будет достаточно для того, чтобы обеспечить надлежащие условия для уже в принципе завершения расследования по делу», — сказали в пресс-службе суда агентству «Все новости Нижний Тагил».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал порталу Е1.ru, что 29 января трое сотрудников патрульно-постовой службы получили обращение от охранника психиатрической больницы Нижнего Тагила. Он сообщил силовикам о мужчине, который вел себя неадекватно на территории медицинского центра, ругался матом, размахивал руками и пытался попасть в учреждение.

Агентство «Все новости Нижний Тагил» отмечает, что им был 44-летний Сергей Шамрин. Онучин и Горшков задержали его и поместили в отсек служебного УАЗа вниз головой. Когда силовики привезли задержанного в отделение №17, выяснилось, что он умер. РИА «Новости» пишет, что смерть могла наступить в результате перелома шеи.

Против Онучина и Горшкова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Третий силовик — водитель УАЗа — проходит как свидетель.

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