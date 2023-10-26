Москвичке с четвертой стадией рака отказали в закупке препарата, назначенного консилиумом врачей Минздрава

Комиссия департамента здравоохранения Москвы отказала сценаристке Ульяне Микуленок, у которой диагностирована четвертая стадия рака, в закупке незарегистрированного в России препарата «Лонсурф». Об этом Микуленок рассказала изданию «Такие дела».

По ее словам, о решении комиссии ей сообщили по телефону. В тот же день ее опросили сотрудники Следственного комитета. Они проводят проверку об отказе в обеспечении препаратом, начать которую поручил глава СК Александр Бастрыкин.

Как пишут «Такие дела», препарат «Лонсурф» Микуленок в начале октября назначил консилиум Национального исследовательского центра радиологии Минздрава. Издание «Коса» отмечает, что в консилиум входили в том числе главный онколог Минздрава Андрей Каприн и специалисты Московского научно-исследовательного онкологического института имени Герцена. Несмотря на положительное решение врачей, за три недели женщина так и не получила лекарство. После этого департамент здравоохранения Москвы назначил комиссию, которая в итоге отказала в закупке.

Микуленок борется с раком сигмовидной кишки уже несколько лет. После того, как ей перестали помогать другие препараты, по рекомендации врача она на свои деньги — за 150 тысяч рублей — купила и попробовала «Лонсурф», он подействовал. Почти год Микуленок боролась за то, чтобы государство обеспечило ее этим лекарством.

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