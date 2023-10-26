ФСБ отчиталась об убийстве «агента украинских спецслужб», который якобы собирался взорвать военкомат

В Твери во время задержания сотрудники ФСБ убили гражданина России, который якобы собирался взорвать военкомат. Об этом со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы пишет «Интерфакс».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России», — говорится в сообщении ФСБ. Там отмечается, что мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован.

Кроме того, в ФСБ утверждают, что убитый был агентом украинской спецслужбы и якобы за вознаграждение собирал и передавал информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры региона.

«На месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5», — добавили в ФСБ.

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