ВСУ сбили 11 российских беспилотников. Есть пострадавшие

В ночь на 25 октября Россия атаковала беспилотниками несколько украинских регионов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там уточнили, что атакам подверглись Черкасская, Херсонская, Полтавская, Житомирская, Хмельницкая и Николаевская области. Всего в них принимали участие 11 дронов-камикадзе. Все они были сбиты.

В Шепетовском районе Хмельницкой области обломки сбитого беспилотника упали на территории объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель начальника областной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, в результате взрывной волной были повреждены жилые дома и транспортные средства, а различные травмы получили по меньшей мере 16 человек.

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