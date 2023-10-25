Вернувшийся с войны росгвардеец убил жену и покончил с собой — «Регнум»

На Алтае фельдшер Росгвардии, который месяц назад вернулся с войны в Украине, убил свою жену, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает провластное информагентство «Регнум», а также телеграм-канал Astra.

Фельдшер медицинской службы ОМОН «ФОРПОСТ» города Бийска управления Росгвардии по Алтайскому краю Константин Табакаев несколько месяцев провел в зоне боевых действий. За месяц до отправки на фронт он женился на 30-летней Екатерине, которая работала фитнес-тернером. В сентябре он вернулся домой.

23 октября мать Екатерины не смогла дозвониться до дочери и поехала к ним домой. Когда дверь никто не открыл, женщина, воспользовавшись своим ключом, зашла в квартиру. Там она нашла тела своей дочери и ее мужа.

«В квартире на улице Трофимова 23 октября около 18:00 были обнаружены тела 30-летней женщины с признаками механической асфиксии и 30-летнего мужчины», — передает «Регнум» слова своего источника. В свою очередь, Astra пишет, что предварительная причина смерти Константина — резаные раны по всему телу.

Соседи рассказали полицейским, что с самого утра из квартиры доносились крики, «пара громко выясняла отношения». Однако затем все стихло и они не стали вызывать полицию.

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