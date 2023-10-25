На семейного психолога Людмилу Петрановскую составили протокол о «дискредитации» армии

Против семейного психолога, педагога и автора книг Людмилы Петрановской возбудили административное дело о «дискредитации» российской армии (часть 1. статьи 20.3.3. КоАП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По этой статье Петрановской грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как сообщил источник агентства, сейчас силовики занимаются установлением местонахождения психолога. Что стало поводом для составления протокола он не уточнил.

В июле стало известно, что на Петрановскую написал донос активист Виталий Бородин. Как писал телеграм-канал Mash, Бородин утверждал, что Петрановская еще с 2014 года поддерживала Украину, говорила, что «угрозы русскому языку там нет», а после начала российского вторжения в Украину резко осудила «специальную военную операцию». Также активист заявил, что Петрановская финансируется филиалами британского фонда Charity и американского AMWAY, что позволяет объявить ее «иностранным агентом».

В своем телеграм-канале Петрановская тогда написала, что «пока это просто инициатива какого-то товарища, но я допускаю, что процесс пойдет». Она также добавила, что более 20 лет занимается темой сиротства и много работала с приемными родителями и специалистами в России и в Украине.

«Я лично знакома с десятками украинских коллег, с некоторыми мы дружим семьями. Я лично знаю, общалась, консультировала, работала в группах с сотнями украинских приемных родителей. С февраля 22 года я ни одну ночь не ложилась спать без мыслей о них», — написала она.

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