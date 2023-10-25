Минобороны отчиталось о четырех сбитых над Россией беспилотниках

В ночь на 25 октября над территорией Брянской области были сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку четырьмя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Эту информацию в своем телеграм-канале также подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

В свою очередь, близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» написал, что в аннексированном Севастополе вечером 24 октября «были слышны два громких хлопка». Автор канала предположил, что «украинские формирования как минимум двумя ракетами попытались ударить по военным объектам в городе». «Судя по отсутствию звуков вторичной детонации и других признаков прилетов, ракеты либо были сбиты, либо не достигли цели», — добавил он.

Это сообщение прокомментировал местный губернатор Михаил Развожаев. «По поводу “взрывов” и “ракет” в Севастополе. По информации от военных — это были штатные мероприятия в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов», — написал он. Развожаев также сообщил, что «в районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал на земле, в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет».

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