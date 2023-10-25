Командиры ХАМАСа использовали проводные телефоны, чтобы избежать израильской прослушки

Командиры палестинской группировки ХАМАС, планировавшие нападение на Израиль, в течение двух лет пользовались проводными телефонами, чтобы избежать прослушки израильскими спецслужбами. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные, полученные американской разведкой.

Сеть телефонных проводов была проложена по системе подземных туннелей в Газе, которую палестинские боевики используют, чтобы скрыть свою инфраструктуру от израильских военных.

Планируя нападение на Израиль, командиры ХАМАСа избегали использования смартфонов и компьютеров, доступ к которым могли получить израильские спецслужбы.

Рядовые боевики ХАМАСа также до последнего момента не знали о готовящемся нападении. В результате израильские военные и разведка приняли подготовку к атаке за обычные учения, которые ХАМАС проводит регулярно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.