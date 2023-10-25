Израиль потребовал отставки генсека ООН после его слов о том, что нападение ХАМАСа «возникло не на пустом месте»

Израиль потребовал отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, обвинив его в оправдании нападения боевиков ХАМАСа. Ранее Гутерриш, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что нападение ХАМАСа на Израиль «возникло не на пустом месте».

«Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался удушающей оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощается поселениями и подвергается насилию; их экономика задушена; их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение их тяжелого положения тают», — цитирует Гутерриша газета The Guardian.

Он также заявил, что бомбардировки и блокада сектора Газа являются «коллективным наказанием палестинского народа» и нарушают международное право.

В ответ представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку, сказав, что тот «оторван от реальности».

«Генсек ООН, с пониманием относящийся к кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа», — написал Эрдан в соцсети X (бывший Twitter).

Он также сообщил: что после высказываний Гутерриша власти Израиля отказали в визах представителям ООН. «Мы уже отказали в визе заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пришло время преподать им урок», — заявил Эрдан.

После острой реакции Израиля Гутерриш написал в соцсети X, что «недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС», добавив, что и «ужасающие нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа».

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