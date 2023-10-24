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В автомобиле кортежа президента Польши нашли датчик слежения

20:24 • 24.10.2023

В одном из автомобилей, принадлежащих канцелярии президента Польши Анджея Дуды, который ездил в составе его кортежа, обнаружили датчик слежения. Об этом сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на сотрудника Службы государственной охраны.

Датчик, как пишет издание, позволял отслеживать положение автомобиля в реальном времени. Сообщается, что с этим устройством машина могла ездить несколько месяцев. Также отмечается, что этот автомобиль входил в состав президентского кортежа во время поездки Дуды в Украину. 

Собеседник TVN24 рассказал, что датчик обнаружили во время плановой проверки автомобилей на наличие взрывчатых веществ. Кто и когда его установил — неизвестно. Однако после этого инцидента Служба безопасности проверила все автомобили, принадлежащие канцелярии президента Польши. 

Представители канцелярии президента, Службы государственной охраны, а также Агентства внутренней безопасности отказались от комментариев. 

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