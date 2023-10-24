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С начала войны в Украине Европа импортировала российского металла на 13 миллиардов евро

21:36 • 24.10.2023

С марта 2022 года по июль 2023 года европейские компании закупили российских металлов на сумму в 13,7 миллиарда евро. Об этом сообщает проект Investigate Europe, ссылаясь на данные Евростата и Европейского объединенного исследовательского центра об импорте 34 видов сырья, которые ЕС относит к «критически важным» и в отношении которых не были введены санкции.

Как пишет проект, больше всего денег — 3,77 миллиарда евро — европейские компании потратили на закупку российского никеля, на алюминий было потрачено  3,42 миллиарда евро, на медь — 2,61 миллиарда, на платину — 1,66 миллиарда, на титан — 350 миллионов и на кобальт — 50 миллионов евро.

Как отмечают авторы исследования, металлы и другое сырье необходимо европейским компаниям для достижения климатической нейтральности к 2050 году, производства электроники, аэрокосмической и оборонной отраслей.

При этом Investigate Europe отмечает, что крупнейшие российские производители металлов связаны с Кремлем. В качестве примера проект приводит входящую в «Ростех» компанию «ВСМПО-АВИСМА», которая поставила в Европу титан на сумму не менее 308 миллионов долларов. Среди его крупнейших покупателей был аэрокосмический концерн Airbus. 

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