«Может чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево вильнуть». Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой, утверждает BILD

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал президенту Владимиру Путину нанести удар по Украине с помощью груженой взрывчаткой космической ракеты-носителя. Об этом пишет немецкий таблоид Bild, в распоряжении которого, как утверждается, оказались записи разговоров об этом Рогозина и гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова в начале 2023 года.

На записи последний говорит, что технически нагрузить космическую ракету взрывчаткой и отправить по нужной траектории с космодрома Плесецк несложно. «Ну она может чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево вильнуть, где-то там в пределах 50-100 километров», — оговаривается Баранов. Он также сказал, что боевая часть такой ракеты может вмещать девять или десять тонн взрывчатки.

При этом Баранов отмечает, что проблемы могут возникнуть на конечном участке траектории, когда боевая часть ракеты войдет в атмосферу на скорости около шести километров в секунду. Он пояснил, что на таких скоростях боевой блок разогреется до таких температур, которых существующие фугасные авиабомбы не выдержат.

«Сколько времени примерно уйдет на подготовку всей этой херни. Я не имею в виду то, что будет в конце? Вот эта переделка этих всех ступеней и прочее. Какое это время примерно займет? Сколько месяцев? Я просто сегодня встречаюсь с человеком, который увидит нашего великого и ужасного (Путина — прим. “Холода”) через три дня», — спрашивает Рогозин.

Баранов отвечает, что на техническую переработку ракеты-носителя и подготовку такого удара потребуется около шести месяцев.

«Переговорил с [главой администрации президента Антоном] Вайно, рассказал ему по поводу этой большой штуки, которая может прилететь из Архангельской области. В принципе он очень заинтересовался. Просил в понедельник представить бумагу, которую он доложит начальнику на сей счет», — говорит на другой записи Рогозин.

Как утверждает Bild, предложение Рогозина Путин получил еще 16 января. Как он на него отреагировал — неизвестно.

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