Журналисты узнали о пыточных «ямах» для новобранцев на российских тренировочных полигонах

Новобранцы, побывавшие на российских тренировочных полигонах «Прудбой» в Волгоградской области и «Тоцкий» в Оренбургской области, рассказали журналистам «Важных историй» о существовании там пыточных «ям», которые используют для наказания провинившихся военных. В свою очередь, аналитикам Conflict Intelligence Team удалось подтвердить слова очевидцев с помощью спутниковых снимков.

Полигон «Прудбой» считается лучшим тренировочным военным полигоном страны, с осени 2022 года там обучают мобилизованных перед отправкой на фронт в Украину. Летом 2023 года государственные телеканалы показывали сюжеты о визите на полигон заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

О существовании на «Прудбое» пыточных ям журналистам «ВИ» рассказал военный по имени Сергей (имя изменено), побывавший там. По его словам, увидев уровень подготовки и творящийся на полигоне «беспредел», он несколько раз пытался подать рапорт об увольнении, но в ответ получал только угрозы от командования: пугали физической расправой от рук военной полиции, говорили, что изобьют и посадят в «яму» без еды и воды.

Сергей утверждает, что в «ямах» побывали несколько его сослуживцев, в основном пойманные на пьянстве. Их избивали и сажали в яму на срок до недели, не оказывали медицинской помощи и кормили лишь раз в сутки. Сергей утверждает, что один из сослуживцев умер после такого наказания.

Аналитикам CIT удалось найти ямы, описанные Сергеем, на спутниковых снимках полигона. Один из экспертов по боевой подготовке и снабжению российской армии считает, что такие ямы не могут использоваться ни для бытовых нужд, ни для тренировок.

«Нельзя сказать, что эти ямы имеют какую-то хозяйственную необходимость или являются учебным местом. Например, если бы это были ямы под мусор с полигона, то их не стали бы располагать так близко к лагерю — это противоречит требованиям, которые предъявляются к российским полигонам», — пояснил он.

«Рядом с учебными местами была бы какая-то площадка, где строился бы личный состав перед выполнением упражнения. Был бы вход в эти ямы, мы бы видели какие-то прорубленные ступеньки. Это была бы не обрывистая яма, не дырка в земле. Если бы они служили, например, для тренировки по маскировке, то мы бы видели какие-то навесы. Нет и плакатной базы рядом с ямами [которые обычно размещаются на учебных участках]. Для учебного места по метанию гранаты не хватает участка с мишенями, который был бы расположен рядом с ямами. А представить на этом месте окоп для боевой стрельбы невозможно по требованиям безопасности — нет изолированного сектора для стрельбы. В общем, признаков учебного назначения для этих ям мы не видим», — добавил эксперт CIT.

Журналистам «ВИ» удалось узнать, что практика использования пыточных ям для наказания провинившихся военных не является для российской армии чем-то новым. В 1998 году на «Прудбое» погиб 19-летний Алексей Рыбаков. Его родственники и друзья рассказали, что его во время сильного дождя засыпало землей в одной из таких ям.

Еще один бывший военный по имени Виктор (имя изменено), которому удалось дезертировать из российской армии, проходил подготовку на полигоне «Тоцкий» в Оренбургской области. По его словам, командование там также активно использовало угрозы посадить в яму для поддержания дисциплины. Виктор говорит, что сам этих ям не видел, но сослуживцы рассказывали, как провинившихся военных избивали, заковывали в наручники и бросали в такие ямы.

Аналитикам CIT удалось найти на спутниковых снимках «Тоцкого» две ямы недалеко от полевого лагеря, где живут новобранцы. Однако, в отличие от «Прудбоя», прийти к однозначному выводу о предназначении этих ям эксперты не смогли.

«С “Тоцким” сложнее: на изображении одной из ям видна траншея, уходящая вбок — этот участок говорит нам о том, что в эту яму есть спуск. Они по-другому выкопаны, круглой формы, вокруг них видна земля — если бы туда постоянно кого-то подводили, чтобы в яму эту спустить или передать содержащимся еду и воду, края были бы другими. Какой-нибудь хозяйственной необходимости в этих ямах я не вижу. Но это может быть учебным местом или попыткой его создать, а не “ямой” для содержания военных — однозначно сказать нельзя», — говорит аналитик CIT.

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