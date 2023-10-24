Провластные СМИ получили указания не писать о преступлениях, совершенных участниками войны в Украине

Администрация президента (АП) проинструктировала российские государственные и провластные СМИ о том, что им не следует больше писать о преступлениях, которые совершают люди, вернувшиеся с войны в Украине. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на источники в двух провластных изданиях.

По их словам, под запрет попали материалы в том числе о преступлениях, совершенных вернувшимися с фронта наемниками и бывшими заключенными. До сих пор подобные новости регулярно появлялись в прокремлевских СМИ. «Криминал всегда дает хороший трафик, а упоминание про СВО в заголовке подогревает аудиторию, делает новость более кликабельной», — объяснил один из источников.

Собеседник «Медузы», близкий к АП, пояснил, что новые ограничения потребовались для того, чтобы «россияне не считали бойцов потенциальными преступниками, не боялись их возвращения».

По его словам, по-настоящему «патриотичные журналисты» и до поступления инструкций от АП не писали подобных материалов. Как отмечает «Медуза», новости о преступлениях, совершенных участниками войны в Украине, не появлялись на сайтах популярных таблоидов «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». В то же время там регулярно публиковались материалы о трогательных встречах «бойцов СВО» неожиданно вернувшихся к своим детям и родителям.

По словам источника «Медузы», близкого к АП, цель новых указаний для СМИ «показать, что с фронта возвращаются реально вежливые, чуткие и заботливые люди».

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