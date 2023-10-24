Отдел репатриации израильского посольства в Москве приостановил свою работу

Израильское посольство в Москве объявило о приостановке работы своего отдела репатриации до 27 октября. Соответствующие сообщения появились в аккаунтах дипмиссии в соцсетях. В них уточняется, что консульский отдел посольства продолжит работу в прежнем режиме.

В свою очередь, издание Moscow Times со ссылкой на своего колумниста и партнера компании «Коваленко и партнеры» Алексея Коваленко написало, что Израиль приостановил репатриацию из России и других стран бывшего СССР на неопределенный срок.

По данным Коваленко, это связано с тем, что сотрудники службы безопасности посольств как резервисты были привлечены на армейскую службу в Израиль в связи с войной.

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