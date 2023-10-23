В России стали чаще судить по уголовным статьям о военной цензуре

В первом полугодии 2023 года выросло количество приговоров по уголовной статье о «дискредитации» армии, а по административной — сократилось. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные судебной статистики.

Так, за первые шесть месяцев 2023 года по уголовной статье о «дискредитации» армии осудили 15 человек, из них двое были приговорены к реальному лишению свободы. При этом за весь 2022 год по этой статье были осуждены лишь три человека и всех их приговорили к штрафам. «Коммерсантъ» отмечает, что статья УК о «дискредитации» (статья 207.3 УК) предполагает административную преюдицию, то есть к уголовной ответственности гражданина привлекают, только если он в течение предыдущего года уже привлекался по аналогичной административной статье (статья 20.3.3. КоАП).

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», в 2023 году заметно снизилось количество административных дел по статье о «дискредитации» армии. Так, за 2022 год по ней наказали 4440 человек, тогда как за первые шесть месяцев 2023-го были привлечены к ответственности только 1308 человек.

По статье о «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК) в первом полугодии 2023 года в России осудили 21 человека, из них восемь приговорили к реальным срокам, а еще троих — к условным. При этом за весь прошлый год по этой статье были осуждены лишь 14 человек, а к лишению свободы приговорены только двое из них.

При этом, по словам адвоката Станислава Селезнева, к концу года количество приговоров по этой статье может значительно увеличиться. По его словам, сейчас подходят к концу многочисленные процессы, которые начались еще в 2022 году, и до наступления 2024 году число осужденных по этой статье может перевалить за сотню.

Как отметил Селезнев, рост количества приговоров по уголовной статье о «дискредитации» армии, вероятно, будет еще более значительным. Так, по его данным, дел по этой статье тоже возбуждено уже более ста, а следствие и суды по ним проходят быстрее.

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