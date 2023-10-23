США советуют Израилю отложить операцию в Газе — The New York Times

Администрация американского президента Джо Байдена просит власти Израиля отложить начало наземной операции против боевиков ХАМАСа в секторе Газа. По мнению Вашингтона, это нужно, чтобы выиграть время для освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

Как пишет издание, отсрочки наземной операции американские власти начали добиваться после того, как боевики ХАМАСа отпустили двух американок — Джудит и Натали Раанан. Собеседник издания, который знаком с ходом переговоров, сообщил, ссылаясь на представителя ХАМАСа, что вероятность освобождения заложников после начала израильской операции будет падать.

На прошлой неделе NYT со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что в ходе переговоров представители ХАМАСа заявили о готовности освободить женщин и детей, которых сейчас удерживают в секторе Газа. В свою очередь, высокопоставленный израильский военный уточнял, что речь может идти о 50 заложниках с двойным гражданством.

В выходные телеканал CNN сообщал, что американские власти призывают Израиль продумать «четкие цели» наземного вторжения в сектор Газа, минимизировать жертвы среди гражданского населения, а также отказаться от длительной оккупации палестинского анклава. При этом Вашингтон подчеркивал, что признает право Израиля на самооборону и не пытается отговорить от наземной операции в Газе.

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