Создатель «Спутника V» рассказал, что существующий вариант вакцины «совсем перестал» защищать от коронавируса 

Глава Центра Гамалеи, который разработал «Спутник V», Александр Гинцбург в интервью «Газете.ру» рассказал, что существующий вариант вакцины «совсем перестал защищать» от коронавируса.

По словам академика, изначальный вариант «Спутника V» защищал от COVID-19 в течение первых двух лет с момента регистрации препарата, то есть с августа 2020-го до июля 2022 года. Когда в середине лета 2022-го появились новые варианты вируса — «омикрон» 1, 2 и 3 — эффективность вакцины упала в восемь раз. При появлении вариантов «омикрон» 4 и 5 — примерно в 20 раз.

«А когда появился XBB.1.5-вариант “омикрона” (“кракен”), — это было в январе 2023 года, — “Спутник” перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — сказал Гинцбург.

Академик рассказал, что сейчас Центр Гамалеи проводит клинические испытания нового «Спутника V», в основе которого лежит XBB.1.5-вариант «омикрона». По словам академика, они завершатся 10 декабря. Однако, по закону, после этого Центр Гамалеи начнет «нарабатывать серии», а затем проверять их. То есть в гражданский оборот новый вариант вакцины попадет в марте 2024-го.

На вопрос корреспондентки издания о том, чем сейчас можно вакцинироваться от коронавируса, Гинцбург ответил: «Получается, что нечем. Если не считать “Конвасэла” и новосибирской “ЭпиВакКороны”. Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть. О “КовиВаке” уже давно ничего не слышно».

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