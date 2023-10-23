Почти каждому второму россиянину не хватает на жизнь его зарплаты

Почти половине россиян зарплаты не хватает на удовлетворение основных жизненных потребностей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного платформой онлайн рекрутинга hh.ру, которые публикует РБК.

Так, о том, что заработной платы на основном месте работы хватает на жизнь, заявили 45% респондентов. При этом за последние два года количество таких людей выросло почти вдвое — в 2021 году в этом признались 25% опрошенных.

Еще 36% респондентов сказали, что зарплата покрывает их основные нужды, но «с трудом». О том, что их зарплаты хватает на жизнь, в 2023 году заявили только 20% опрошенных, в 2021 такой ответ дали 36% респондентов.

Из тех, кому зарплаты на жизнь не хватает, 21% сказали, что на удовлетворение основных нужд требуется еще 15 тысяч рублей, 23% не хватает 20 тысяч, а 56% нужно еще более 20 тысяч рублей.

26% тех, кому зарплаты на жизнь хватает, живут в Москве, 24% — в Томской области и по 23% — в Татарстане и Приморском крае.

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