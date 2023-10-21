Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов освободился из колонии 

Бывший сотрудник МВД и основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов освободился из ИК-5 в Кировской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бывший опер», затем информацию подтвердили на странице «Омбудсмена полиции» во «Вконтакте».

Владимира Воронцова задержали и отправили в СИЗО весной 2020 года. Сначала ему предъявили обвинения по 14 эпизодам, но затем прокуратура отказалась от девяти из них. В августе 2022-го суд приговорил Воронцова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в распространении порнографии (пункты «а» и «б» части 3 статьи 242 УК), оскорблении представителя власти (статья 319 УК) и вымогательстве (статья 163 УК).

По версии следствия, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у полицейского «за нераспространение его фотографий интимного характера». Кроме того, суд пришел к выводу, что в своей группе он публиковал «оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел».

Как пишет «Медиазона», приговор Воронцову вступил в силу в июне 2023 года, после того, как его признали законным в апелляции. За счет правила «день за полтора», один день, проведенный в следственном изоляторе, засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

В октябре 2023 года троих соратников Воронцова приговорили к срокам от 3 до 4 лет. Их признали виновными по делу о заведомо ложном доносе (часть 3 статьи 306 УК). Он пытались доказать, что в деле против Воронцова есть беспочвенные обвинения.

Владимир Воронцов прослужил в полиции 13 лет и уволился оттуда в 2017 году — вскоре после того, как запустил проект «Омбудсмен полиции».

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