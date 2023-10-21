Пропагандист Владимир Соловьев уволил востоковеда Евгения Сатановского за то, что тот назвал Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой»  

Востоковеда Евгения Сатановского уволили с канала «Соловьев Live» за его слова о том, что спикер МИДа Мария Захарова — «сильно выпивающая шмара». Пропагандист Владимир Соловьев опубликовал видео с извинениями.

17 октября Сатановский дал интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, в ходе которого сказал, что Мария Захарова «не особо любит евреев и терпеть не может Израиль». Также он назвал ее «сильно выпивающей шмарой». Кроме прочего, Сатановский высказался о замглавы МИДа Михаиле Богданове: «Он ничего плохого в отношении Израиля не хочет, но ему 71 год. Ему надо о будущем думать, Израиль же денег не платит. А деньги гуляют по исламскому миру».

Владимир Соловьев извинился перед Богдановым и Захаровой за «несправедливые по содержанию и недопустимые по форме» высказывания Сатановского. Он добавил, что не видит возможности продолжать с востоковедом сотрудничество.

В разговоре с «Агентством» Евгений Сатановский сказал, что Соловьев принял «разумное и единственно возможное для руководителя решение». «Я со своей стороны такой, как есть, другим не буду», — добавил он.

На канале «Соловьев Live» Сатановский вел передачу «Армагеддоныч». В своих высказываниях он поддерживает Израиль.

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