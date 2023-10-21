Комиссия ООН выявила новые доказательства пыток и изнасилований на оккупированных украинских территориях

Российские власти совершали нападения и военные преступления в виде пыток, изнасилований и других форм сексуализированного насилия на оккупированных территориях Украины, а также осуществляли депортацию детей в Россию. Новые доказательства этого выявила независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине.

В результате неизбирательных вооруженных нападений российской армии в Украине есть жертвы и раненые среди гражданского населения, отмечают комиссары. Например, в апреле 2023 года в результате российского удара по жилому дому в Умани Черкасской области погибли 24 человека, среди которых были в основном женщины и дети.

Комиссия пришла к выводу, что российские власти систематически применяли пытки в местах содержания под стражей в Херсонской и Запорожской областях. В основном пыткам подвергались мужчины, подозреваемые в передаче информации украинским властям или в другом виде поддержки ВСУ. Зафиксированы случаи, когда пытки приводили к смерти. Один из содержащихся под стражей в местной школе умер менее чем через час после того, как подвергся пыткам. Его сокамерники рассказали, что у мужчины появились признаки дыхательной недостаточности, но российские надзиратели отказались оказывать ему медицинскую помощь.

Авторы доклада также рассказали, что российская армия насиловала, жестоко избивала и убивала своих жертв в Херсонской и Запорожской областях. Комиссии стал известен случай, когда 75-летняя женщина, оставшаяся дома одна для защиты своего имущества, подверглась нападению российского солдата. Он бил ее по лицу, груди, ребрам и душил во время допроса, а потом потребовал, чтобы она разделась. После отказа солдат сорвал с женщины одежду, порезал живот острым предметом и несколько раз изнасиловал. У женщины также зафиксировали травму головы, переломы ребер и зубов.

Задокументированные ООН случаи изнасилования произошли в основном с марта по июль 2022 года в небольших оккупированных деревнях Херсонской области. Самой молодой жертве было 16 лет, самой пожилой — 83 года. Многие из пострадавших жили одни, либо либо с маленькими детьми, либо с родственниками с инвалидностью. Некоторые либо не имели возможности эвакуироваться из оккупированных районов, либо остались дома, чтобы присматривать за пожилыми родственниками.

Также комиссия ООН задокументировала незаконную депортацию 31 украинского ребенка в Россию в мае 2022 года.

Кроме прочего, авторы доклада сообщили о трех случаях, когда украинские власти совершили нарушение прав человека в отношении людей, обвиняемых в сотрудничестве с российскими властями.

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