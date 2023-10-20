Следственный комитет России заочно предъявил обвинение ветерану СС, которого по ошибке пригласили в канадский парламент

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в «геноциде мирного населения на территории Украинской ССР» (статья 357 УК) Ярославу Гуньке — 98-летнему ветерану дивизии СС «Галичина», который выступал в канадском парламенте во время визита Владимира Зеленского

Как говорится в сообщении СК, военнослужащие «Галичины», включая Гуньку, «преследуя основную идею нацизма — создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение».

В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос об объявлении Гуньки в международный розыск и заочном аресте. СК также сообщил, что направил запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь.

Выступить в канадский парламент Гуньку пригласили в сентябре 2023 года во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Парламентариям Гуньку представили как борца с советской оккупацией, они приветствовали гостя стоячей овацией. Вскоре после этого стало известно, что Гунька служил в дивизии СС «Галичина», В связи с этим канадский премьер Джастин Трюдо принес публичные извинения, а спикер канадского парламента Энтони Рота, взявший на себя ответственность за приглашение Гуньки, подал в отставку.

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