Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, откуда осуществляется управление российскими войсками, воюющими в Украине. Короткое видео визита опубликовал государственный телеканала «Звезда».

На кадрах Путин сначала выходит из самолета и садится в машину, а затем покидает автомобиль у здания штаба, где его встречает начальник Генштаба Валерий Герасимов. Дальше следует сцена разговора Путина и Герасимова за столом, однако звука у этого фрагмента нет.

Завершается видео сценой, в которой Герасимов провожает Путина и прощается с ним. Перед тем как покинуть здание Путин просит Герасимова «передать привет всем командирам».

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