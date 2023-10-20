Под обстрел в Газе попала православная церковь. Иерусалимский патриархат и ХАМАС обвинили в ударе Израиль

Иерусалимский патриархат и ХАМАС обвинили Израиль в обстреле греческой православной церкви, в которой укрывались палестинцы.

В Иерусалимском патриархате заявили, что в ночь на 20 октября в церкви находились «невинные граждане, особенно женщины и дети, потерявшие свои дома из-за израильских авиаударов по жилым районам за последние 13 дней». «Это представляет собой военное преступление, которое нельзя игнорировать», — говорится в заявлении организации, которое опубликовала Al Jazeera.

Подконтрольные ХАМАСу издания сообщили о 18 жертвах, сообщает Reuters. В самой церкви о количестве погибших не говорили. Также информацию об этом не комментировали в Иерусалимском патриархате.

В армии обороны Израиля сообщили, что в результате их минометных обстрелов была повреждена стена церкви в Газе. Там добавили, что проверяют информацию о количестве жертв.

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