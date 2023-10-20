Правительство Израиля разрешило временно закрывать иностранные СМИ. Это может коснуться Al Jazeera

Правительство Израиля разрешило временно приостанавливать работу иностранных СМИ на время чрезвычайных ситуаций, если они «наносят ущерб национальной безопасности». Об этом сообщает Times of Israel.

Решение о приостановке работы медиа должно быть одобрено кабинетом министров, а нанесение изданием «ущерба национальной безопасности» — доказано юридически. Если два этих критерия будут соблюдены, министр связи с согласия министра обороны сможет приказать провайдерам прекратить вещание канала и ограничить доступ к его сайту. Решение об ограничении работы СМИ будет действовать в течение 30 дней, но может быть продлено.

Министр связи Израиля Шломо Кархи, который выступил с этой инициативой, заявил, что главная цель новых правил — ограничение работы катарского издания Al Jazeera.

«Израиль находится в состоянии войны [...] Мы не допустим передач, которые наносят ущерб безопасности государства… Передачи и репортажи “Аль-Джазиры” представляют собой подстрекательство против Израиля, помогают ХАМАС, ИГИЛ и прочим террористическим организациям в их пропаганде и поощряют насилие против Израиля», — сказал Кархи.

Штаб-квартира Al Jazeera находится в столице Катара Дохе. Телеканал стал известен в том числе после того, как транслировал заявления Усамы бен Ладена.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.