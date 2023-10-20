Поддержать
Новости

Правительство Израиля разрешило временно закрывать иностранные СМИ. Это может коснуться Al Jazeera

19:30 • 20.10.2023

Правительство Израиля разрешило временно приостанавливать работу иностранных СМИ на время чрезвычайных ситуаций, если они «наносят ущерб национальной безопасности». Об этом сообщает Times of Israel.  

Решение о приостановке работы медиа должно быть одобрено кабинетом министров, а нанесение изданием «ущерба национальной безопасности» — доказано юридически. Если два этих критерия будут соблюдены, министр связи с согласия министра обороны сможет приказать провайдерам прекратить вещание канала и ограничить доступ к его сайту. Решение об ограничении работы СМИ будет действовать в течение 30 дней, но может быть продлено. 

Министр связи Израиля Шломо Кархи, который выступил с этой инициативой, заявил, что главная цель новых правил — ограничение работы катарского издания Al Jazeera. 

«Израиль находится в состоянии войны [...] Мы не допустим передач, которые наносят ущерб безопасности государства… Передачи и репортажи “Аль-Джазиры” представляют собой подстрекательство против Израиля, помогают ХАМАС, ИГИЛ и прочим террористическим организациям в их пропаганде и поощряют насилие против Израиля», — сказал Кархи.

Штаб-квартира Al Jazeera находится в столице Катара Дохе. Телеканал стал известен в том числе после того, как транслировал заявления Усамы бен Ладена.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»